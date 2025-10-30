Clariant améliore sa rentabilité malgré des ventes en baisse au 3T

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe suisse de chimie Clariant a publié jeudi un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le troisième trimestre face à un affaiblissement de la demande dans l'industrie, mais a amélioré sa rentabilité avec les mesures de contrôle de ses coûts.

Pour la période allant de juillet à septembre, le groupe basé à Muttenz, près de Bâle, a fait état d'une baisse de 9% de son chiffre d'affaires, à 906 millions de francs suisses (976 millions d'euros), rogné également par les effets négatifs de change avec la fermeté du franc suisse.

Hors effets de change, ses ventes se sont repliées de 3% par rapport à la même période un an plus tôt, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 919 millions de francs de chiffre d'affaires.

Dans le détail, ses ventes dans les ingrédients pour les produits d'hygiène et d'entretien ainsi que les produits agricoles ont légèrement légèrement fléchi, le recul étant "plus prononcé dans les applications industrielles et produits chimiques de base", précise son communiqué.

Le groupe - qui fabrique aussi bien des produits de dégivrage pour les avions et pistes d'atterrissage que des ingrédients pour les shampoings ou des composants pour les liquides de frein - est toutefois parvenu à faire croître sa marge Ebitda à 17,5%, contre 14% au troisième trimestre l'an passé, avec les mesures de réduction des coûts, dépassant nettement les prévisions de analystes qui l'attendaient à 14,3%.

En novembre l'an passé, le groupe avait dévoilé un programme visant à réduire ses coûts de 80 millions de francs d'ici 2027. A la fin du troisième trimestre, il a déjà réalisé 31 millions de francs d'économies.

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, Clariant s'attend à progression de ses ventes dans le bas de ses prévisions, qu'il avait abaissé en juillet à environ 1% à 3% hors effets de change, au vu d'un environnement "plus faible" pour la production et les dépenses de consommation.