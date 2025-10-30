 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Allemagne évite la récession pendant que l'inflation résiste
information fournie par Boursorama avec AFP 30/10/2025 à 16:03

L'économie allemande a échappé d'un cheveu au troisième trimestre à la récession, avec une stagnation du PIB faisant suite à un recul au trimestre précédent, selon une première estimation publiée jeudi, tandis que l'inflation a moins ralenti en octobre que prévu.

( AFP / AXEL HEIMKEN )

( AFP / AXEL HEIMKEN )

Entre juillet et septembre, le Produit intérieur brut de la première économie européenne a connu une croissance nulle (0,0%), selon l'office statistique Destatis, tandis que les analystes de la plateforme Factset s'attendaient à un timide rebond de 0,1%, après un recul révisé à -0,2% au deuxième trimestre. Le signe que le pays peine à se sortir de deux années de recul consécutives.

Selon les premières estimations, les investissements en équipements ont évolué positivement au troisième trimestre 2025, tandis que les exportations ont diminué par rapport au trimestre précédent, a détaillé Destatis.

Les exportations avaient profité en début d'année d'effets d'anticipation des droits de douane américains, avant que les surtaxes imposées par Donald Trump à l'UE, effectives depuis l'été, ne grippent le commerce mondial.

Pour relancer l'économie, le chancelier conservateur Friedrich Merz compte sur un fonds de plusieurs centaines de milliards d'euros destiné à moderniser la défense et les infrastructures, mais dont les effets devraient se faire sentir sur la croissance en 2026.

"Se reposer sans cesse sur l'impulsion du fonds spécial ne suffira pas à long terme : des réformes favorisant la croissance sont désormais indispensables", note Jens-Oliver Niklasch de la banque LBBW.

Le bilan allemand apparaît d'autant plus morose que la situation semble meilleure dans les autres pays de la zone euro, dont la France, où le PIB a rebondi de 0,5% lors du trimestre d'été.

- "Guère d'amélioration" -

Quant à l'inflation, elle a ralenti en octobre après deux mois de hausse, mais légèrement moins qu'anticipé par les analystes.

La hausse des prix en Allemagne s'est établie à 2,3% sur un an en octobre, selon des chiffres provisoires de l'institut Destatis publiés jeudi, contre 2,4% en septembre.

Comme depuis un an, la détente de l'inflation s'explique avant tout par le recul des prix de l'énergie, qui avaient atteint des sommets lors de la crise énergétique de 2023 provoquée par l'invasion russe en Ukraine.

L'inflation dans les services (+3,5% en octobre) demeure néanmoins plus élevée que la moyenne.

Pour Carsten Brzeski, ce mois d'octobre marque "le début d'une nouvelle phase de désinflation", portée par le renforcement de l'euro et l'effet de base lié aux prix de l'énergie.

L'inflation allemande devrait donc évoluer "vers 2%, voire en dessous, au cours des prochains mois", avant d'accélérer à nouveau.

Un autre signe de stagnation en Allemagne est venu du marché du travail: le taux de chômage est resté inchangé à 6,3% en octobre, en données corrigées des variations saisonnières, un niveau stable depuis mars, a indiqué jeudi l'Agence fédérale pour l'emploi.

En données brutes, le nombre de chômeurs a reculé de 44.000 sur un mois, à 2,91 millions.

L'agence note toutefois un "manque de dynamisme" de la reprise automnale et la faiblesse de la demande de nouveaux emplois.

Les indicateurs avancés en Allemagne "ne laissent guère présager d’amélioration pour les un à deux prochains trimestres", a ajouté M. Niklasch.

Inflation

1 commentaire

  • 16:27

    Sous estimation de l'inflation juste ce qu'il faut pour masquer la récession?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme assis sur une partie du toit de sa maison, à Santiago de Cuba, le 29 octobre 2025 ( AFP / YAMIL LAGE )
    L'ouragan Melissa se dirige vers les Bermudes, au moins 20 morts à Haïti
    information fournie par AFP 30.10.2025 17:10 

    L'ouragan Mélissa, qui a fait au moins 20 morts en Haïti, dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Cuba, doit toucher les Bermudes jeudi après une course de plusieurs jours dans les Caraïbes. "Melissa devrait toucher l'île (des Bermudes) plus tard ... Lire la suite

  • Le navire de guerre américain USS Gravely, quitte le 30 octobre 2025 Trinité-et-Tobago où il était positionné depuis dimanche dans le cadre du déploiement militaire américain dans les Caraïbes pour une opération antidrogue ( AFP / MARTIN BERNETTI )
    Crise USA-Venezuela : le navire de guerre américain a quitté Trinité-et-Tobago
    information fournie par AFP 30.10.2025 17:09 

    Le navire de guerre américain USS Gravely, qui était à Trinité-et-Tobago depuis dimanche dans le cadre du déploiement militaire américain dans les Caraïbes pour une opération antidrogue, a quitté comme prévu jeudi ce petit archipel situé près du Venezuela, ont ... Lire la suite

  • Le gouverneur de la Banque d'Italie Fabio Panetta et la présidente de la BCE Christine Lagarde, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion du conseil des gouverneurs de l'institution délocalisée à Florence, le 30 octobre 2025 ( AFP / Tiziana FABI )
    Inflation maîtrisée mais horizon flou : la BCE conserve le statu quo
    information fournie par AFP 30.10.2025 17:03 

    Inflation maitrisée, risques pour la croissance "atténués": la BCE a de nouveau maintenu ses taux inchangés jeudi, soulignant que le cap monétaire changera lorsque cela s'avèrera nécessaire. Le taux de dépôt, référence de la politique monétaire, a été maintenu ... Lire la suite

  • Pour Daniel Baal, président du Crédit Mutuel et de la fédération bancaire française, ce durcissement des règles "compliquera la vie de nombreux ménages". ( AFP / JOEL SAGET )
    Découvert bancaire: quels changements en 2026?
    information fournie par AFP 30.10.2025 16:58 

    Source d'inquiétudes pour les banques, la réforme des conditions d'octroi des découverts bancaires à partir de novembre 2026 soulève de nombreuses questions. Quelles répercussions pour les clients ? Qu'est-ce qui change ? Concrètement, pour les découverts au-delà ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank