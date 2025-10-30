Le yen s'enfonce après du statu quo monétaire de la Banque du Japon

Le yen accélère sa chute jeudi, essuyant les retombées de la décision de la Banque du Japon (BoJ) de ne pas rehausser ses taux, au cours d'une semaine rythmée par les décisions monétaires de plusieurs banques centrales.

( AFP / RICHARD A. BROOKS )

La BoJ a laissé jeudi son taux directeur inchangé, à 0,5%, son sixième statu quo d'affilée.

Alors que l'inflation au Japon dépasse largement la cible de 2% que la BoJ s'est fixée, "les indicateurs économiques montrent de plus en plus clairement qu'elle a pris du retard" pour remonter ses taux, analyse Sam Jochim, analyste chez EFG Asset Management.

L'institution monétaire s'est justifiée en pointant les "fortes incertitudes" sur la conjoncture mondiale en raison des tensions douanières --et à l'heure où la nouvelle Première ministre nippone Sanae Takaichi esquisse tout juste sa politique économique.

Vers 14H45 GMT (15H45 à Paris), la monnaie japonaise dévisse de 0,93% face au billet vert, à 154,18 yens pour un dollar.

La Réserve fédérale (Fed) a pour sa part réduit ses taux d'intérêt pour la deuxième fois d'affilée mercredi, les ramenant dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4%.

Bien que massivement anticipée par les marchés financiers, cette décision n'a pas fait l'unanimité au sein de la Fed. Son président Jerome Powell a prévenu qu'une détente supplémentaire était "loin" d'être acquise à la réunion suivante.

Face à ces dissensions internes, "la probabilité d'une baisse en décembre", jusqu'ici de 90%, "est tombée à 70%", constate Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Donald Trump a par ailleurs annoncé un accord sur les terres rares, le soja et certains droits de douane liés au Fentanyl après ses entretiens avec son homologue chinois en Corée du Sud, signal d'apaisement dans le différend commercial opposant Washington et Pékin.

Le billet vert progressait jeudi de 0,23% face à la monnaie unique européenne, à 1,1574 dollar, et prenait 0,24% à la livre.

L'euro a regagné un peu du terrain qu'il avait perdu face au dollar en cours de séance après que la Banque centrale européenne (BCE) a maintenu jeudi son taux de dépôt, qui sert de référence pour l'économie, à 2,0%, comme anticipé par les observateurs.

Le marché estime qu'il "devrait se maintenir à 2% au cours des six prochains mois environ", d'après Jack Allen-Reynolds, analyste chez Capital Economics.

La BCE se targue en effet d'une inflation revenue autour de la cible de 2% en zone euro, et sa présidente Christine Lagarde a salué en conférence de presse le fait que certains "risques baissiers" pesant sur la croissance "se sont atténués".

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------------

14H45 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1574 1,1601

EUR/JPY 178,44 177,18

EUR/CHF 0,9278 0,9279

EUR/GBP 0,8793 0,8792

USD/JPY 154,18 152,73

USD/CHF 0,7597 0,7998

GBP/USD 1,3162 1,3194