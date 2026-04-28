information fournie par Reuters • 28/04/2026 à 17:11

Clariane-Succès de l'offre de €230 mlns d'obligations senior

Clariane SE CLARI.PA :

* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON OFFRE DE 230 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS SENIOR ADDITIONNELLES

* LA DATE DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES OBLIGATIONS ADDITIONNELLES EST PRÉVUE LE 11 MAI 2026

Texte original nGNE8qhf1d Pour plus de détails, cliquez sur CLARI.PA

(Rédaction de Gdansk)