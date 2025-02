Clariane: réduction de la perte nette en 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Clariane publie un résultat net part du groupe (pré IFRS 16) de -20 millions d'euros pour l'ensemble de 2024, contre -63 millions en 2023, et une marge d'EBITDA pré IFRS 16 en progression de 30 points de base à 11,3%.



Le groupe de prise en charge de la dépendance affiche un chiffre d'affaires annuel de 5,28 milliards d'euros, en croissance de 6,6% en base organique, soutenu par l'ensemble des activités et des régions, à comparer à un objectif annuel supérieur à +5%.



Clariane s'attend en 2025 à une croissance de l'EBITDA pré IFRS 16 et pro forma des cessions entre +6% et +9%, soutenue par une croissance organique de son chiffre d'affaires autour de +5%. Il vise aussi une poursuite de la réduction de sa dette financière nette.





Valeurs associées CLARIANE 3,10 EUR Euronext Paris +1,71%