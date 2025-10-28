Nouvel accord entre Microsoft et OpenAI

(AOF) - Partenaires depuis 2019, Microsoft et OpenAI ont signé un nouvel accord qui renforce leur relation, consolide leurs bases et prépare un succès durable à long terme. L’accord prévoit la création d’une société d’intérêt public (PBC) et une recapitalisation. Après cette opération, Microsoft détiendra une participation d’environ 135 milliards de dollars, représentant 27%, sur une base diluée convertie, dans OpenAI Group PBC. Avant les récentes levées de fonds, la participation de Microsoft s’élevait à 32,5% dans OpenAI.

L'accord maintient les principaux éléments qui ont fait le succès de la collaboration entre les deux entreprises : OpenAI reste le partenaire de Microsoft pour les modèles d'avant-garde et Microsoft conserve l'exclusivité des droits de propriété intellectuelle et de l'API Azure, jusqu'à l'arrivée de l'intelligence artificielle générale.

Parmi les principaux éléments de l'accord qui ont évolué : une vérification indépendante de l'AGI, l'extension des droits de propriété intellectuelle de Microsoft, les droits de Microsoft excluent désormais le matériel grand public d'OpenAI. En outre, OpenAI peut désormais certains produits avec des tiers.

AOF - EN SAVOIR PLUS