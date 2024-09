Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariane: ouverture d'une clinique SMR à Sens information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Clariane a fait savoir qu'Inicea, le réseau d'établissements et de services de santé du groupe en France, a finalisé l'ouverture lundi 2 septembre 2024 de la clinique de soins médicaux et de réadaptation (SMR) du Sénonais, à Sens.



L'établissement propose 85 lits d'hospitalisation complète ainsi qu'un hôpital de jour de 40 places et un centre de consultations externes en neurologie.



L'équipe prendra en charge des patients adultes en provenance de l'hôpital, des structures sanitaires du territoire, pour un accompagnement global et des soins continus en hospitalisation complète ou de jour.



'Nous sommes très fiers de proposer à nos patients des parcours de soins personnalisés afin qu'ils retrouvent toute leur autonomie. A terme, l'établissement comprendra plus de quatre-vingts collaborateurs', a commenté Milena Sigalat, directrice de la clinique SMR du Sénonais - Inicea.





