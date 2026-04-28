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Clariane-Offre de €230 mlns d'obligations senior additionnelles
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 09:02

Clariane SE CLARI.PA :

* OFFRE DE 230 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS SENIOR ADDITIONNELLES EN VUE DE REFINANCER SES OBLIGATIONS HYBRIDES VERTES PERPETUELLES

* OBLIGATIONS SENIOR ADDITIONNELLES PORTANT INTÉRÊT AU TAUX DE 6,875% ET VENANT À ÉCHÉANCE EN 2031

Texte original nGNE2Xycrk Pour plus de détails, cliquez sur CLARI.PA

(Rédaction de Gdansk)

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