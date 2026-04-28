Clariane-Offre de €230 mlns d'obligations senior additionnelles

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Par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement, Carmignac La semaine s'annonce particulièrement dense du côté des banques centrales, avec les décisions de la Réserve fédérale, de la Banque Centrale Européenne, de la Banque d'Angleterre, mais aussi de la Banque ...
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information fournie par Zonebourse•28.04.2026•10:14•
Le groupe de Lockheed Martin s'associe à Robinson Unmanned pour déployer une solution de ravitaillement aérien sans pilote destinée aux environnements contestés. Sikorsky, filiale de Lockheed Martin et fabricant d'hélicoptères, annonce l'attribution par l'US Marine ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•28.04.2026•09:54•
Le groupe audiovisuel Canal+ a annoncé mardi être en bonne position pour atteindre ses prévisions financières en 2026 après l'intégration du géant sud-africain MultiChoice, qui a fait bondir de 41% le chiffre d'affaires au premier trimestre. "Le groupe est en bonne ...
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