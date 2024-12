Clariane : menace le support des 1,74E information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 12:49









(CercleFinance.com) - Clariane menace le support des 1,74E (incursion vers 1,7200E) des 22 novembre et 3 décembre : l'enjeu est d'échapper à une rechute sur le support historique des 1,565E du 17 octobre dernier.





Valeurs associées CLARIANE 1,77 EUR Euronext Paris -6,39%