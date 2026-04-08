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Clariane lance une offre d'obligations senior
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 10:30

Dans un bref communiqué, Clariane annonce le lancement d'une offre d'un montant nominal de 500 MEUR de nouvelles obligations senior libellées en EUR à échéance 2031, offre dont la réalisation est soumise aux conditions de marché.

Le groupe d'EHPAD prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, si celle-ci est réalisée, afin de refinancer ses Schuldschein à échéance en 2026 et 2027 ainsi que ses obligations Euro PP à échéance 2027 et 2028, à leur échéance ou par anticipation.

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