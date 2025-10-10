 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 042,29
+0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Clariane lance un plan d'actionnariat salarié inédit
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 11:08

Clariane annonce le lancement de 'Ensemble', un plan d'actionnariat salarié inédit qui associe tous ses collaborateurs en Europe, en offrant à chacun d'entre eux le même nombre de droits d'attribution d'actions.

Ce plan, aussi approuvé à l'unanimité par le bureau du Comité d'Entreprise de la Société Européenne, concernera au total 69 315 salariés bénéficiaires du groupe de prise en charge de la dépendance, dans ses six pays européens.

Chaque salarié se voit attribuer dès aujourd'hui un droit à 50 actions Clariane, des actions qui seront effectivement octroyées gratuitement le 2 octobre 2028 à tout collaborateur présent dans l'entreprise depuis au moins trois ans.

L'attribution sera toutefois conditionnée au maintien d'un haut niveau de qualité de service, mesuré par le Net Promoter Score (indicateur de satisfaction et de fidélité client, basé sur un taux de recommandation) de chacun des pays.

Valeurs associées

CLARIANE
4,5760 EUR Euronext Paris -2,26%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank