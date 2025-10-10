Clariane lance un plan d'actionnariat salarié inédit
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 11:08
Ce plan, aussi approuvé à l'unanimité par le bureau du Comité d'Entreprise de la Société Européenne, concernera au total 69 315 salariés bénéficiaires du groupe de prise en charge de la dépendance, dans ses six pays européens.
Chaque salarié se voit attribuer dès aujourd'hui un droit à 50 actions Clariane, des actions qui seront effectivement octroyées gratuitement le 2 octobre 2028 à tout collaborateur présent dans l'entreprise depuis au moins trois ans.
L'attribution sera toutefois conditionnée au maintien d'un haut niveau de qualité de service, mesuré par le Net Promoter Score (indicateur de satisfaction et de fidélité client, basé sur un taux de recommandation) de chacun des pays.
