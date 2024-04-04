 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
APR 24 CAC 40 Index (10x)
8 170.00
+0.03%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
APR 24 CAC 40 Index (10x)
8 170.00
+0.03%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Clariane confime étudier différentes options de cessions ciblées
information fournie par Reuters04/04/2024 à 18:06

Clariane SE CLARI.PA :

* CLARIANE CONFIRME QU'ELLE ÉTUDIE ACTUELLEMENT DIFFÉRENTES OPTIONS DE CESSIONS CIBLÉES

* CES CESSIONS S'INSCRIVENT DANS LA MISE EN ŒUVRE DE SON PLAN DE REFINANCEMENT VISANT À L'AMÉLIORATION DE LA GÉNÉRATION DU CASH-FLOW ET LA MAÎTRISE DU NIVEAU D'ENDETTEMENT

* CONFIRME AVOIR TENU UNE RÉUNION D’INFORMATION SUR UNE ÉVENTUELLE CESSION DE SON ACTIVITÉ HOSPITALISATION À DOMICILE ET SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE EN FRANCE

* INDIQUE N'AVOIR REÇU AUCUNE OFFRE FERME DE RACHAT DE CETTE ACTIVITÉ

* DONNERA AUCUN COMMENTAIRE ADDITIONNEL SUR CETTE ÉVENTUALITÉ, ET COMMUNIQUERA EN TEMPS VOULU TOUT ÉLÉMENT RELATIF À SON PLAN DE REFINANCEMENT

Texte original: tinyurl.com/bdcvak7w Pour plus de détails, cliquez sur CLARI.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

CLARIANE
Euronext Paris -5.05%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank