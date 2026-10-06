Un procès sur un trafic de biens culturels entre Reims et la Russie s'ouvre à huis clos

Un procès portant sur des vols de précieuses monnaies anciennes à Reims, en partie retrouvées en 2025 à Moscou, s'est ouvert mardi à huis clos au tribunal judiciaire de Reims ( AFP / Damien MEYER )

Un procès portant sur des vols de précieuses monnaies anciennes à Reims, en partie retrouvées en 2025 à Moscou, s'est ouvert mardi à huis clos, à la demande de l'avocate d'un des prévenus craignant des "interférences" dans un contexte franco-russe ultra-sensible.

Quatre hommes soupçonnés d'être impliqués dans les vols d'une centaine de monnaies anciennes de grande valeur dans les réserves des musées municipaux rémois doivent être jugés devant le tribunal judiciaire de Reims jusqu'à vendredi.

Parmi eux, Anthony C., un agent de sécurité qui aurait dérobé la majorité des pièces entre 2022 et fin 2023, veut "prendre ses responsabilités". Mais il "a besoin de sérénité pour pouvoir s'exprimer en toute sécurité" devant le tribunal, a fait valoir mardi son avocate, Me Juline Fouley.

Elle a dit craindre des "interférences" en raison du contexte particulier du dossier, voire des "représailles" envers son client, qui accuse un autre prévenu, le Franco-Russe Pierre Malinowski, d'avoir été l'instigateur et le commanditaire des vols.

Visé par un mandat d'arrêt émis par la France, vivant désormais en Russie et disposant d'appuis au Kremlin, cet ex-militaire et ancien collaborateur de Jean-Marie Le Pen au Parlement européen a, lui, refusé de comparaître à ce procès et ne s'y fait même pas représenter par un avocat.

"M. Malinowski a une personnalité très particulière" et c'est un dossier "très particulier" dans lequel tout le monde a intérêt à ce qu'Anthony C. puisse s'exprimer avec franchise, a aussi convenu le procureur. Les autres avocats ne sont pas opposés non plus au huis clos.

"Jeu malsain"

Lors d'un inventaire fin 2023, les musées de Reims se sont aperçus que plus de 130 pièces de monnaie, principalement en or et datant pour la plupart de l'époque romaine, avaient disparu de leur centre de conservation.

La valeur globale de ces pièces "rarissimes" dépasse 1,1 million d'euros, a souligné auprès de l'AFP Me Christophe Guyot, l'avocat de la ville de Reims, partie civile au procès.

Le tribunal va notamment tenter de déterminer si, comme l'assure son avocate, Anthony C. a volé "à l'instigation et sur les commandes" de son ancien ami Pierre Malinowski, qui est lui poursuivi dans cette affaire pour "exportation illégale" et "complicité de vol" de bien culturel.

Selon une source proche, les enquêteurs ont retrouvé des échanges de messages dans lesquels Anthony C. envoyait à M. Malinowski des photos et des vidéos de pièces de monnaie entreposées dans les réserves des musées rémois.

M. Malinowski, 39 ans, a reconnu auprès de l'AFP avoir joué à un "jeu malsain", tout en niant formellement être le commanditaire du trafic.

Animé à l'époque par sa "rage contre la France", car poursuivi plusieurs fois en justice pour des fouilles archéologiques illégales, Pierre Malinowski assume avoir encouragé Anthony C. à voler.

Les autorités russes ont annoncé en 2025 avoir saisi 79 pièces volées après une tentative de les vendre sur un marché d'antiquités de Moscou.

Mais ces monnaies n'ont pour l'instant pas été restituées aux musées de Reims, regrette Me Guyot, soulignant que la ville n'a pas "la moindre information" sur l'avancée de ce dossier.

Le Quai d'Orsay et le ministère de la Justice n'ont pas donné suite aux sollicitations de l'AFP sur le sujet.

Au total, huit prévenus sont jugés jusqu'à vendredi dans ce procès, dont quatre sur un volet secondaire concernant des fouilles archéologiques illégales dans la Marne et dans l'Aisne.