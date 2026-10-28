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Clariane-CA +4,7% à fin septembre avec la hausse des volumes
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 19:17

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Clariane CLARI.PA a annoncé mercredi une croissance organique de 4,7% du chiffre d’affaires à fin septembre 2026, citant l'ensemble des activités et des régions, notamment la France, ainsi que la hausse des volumes.

* Le gestionnaire français de maisons de retraite a enregistré un chiffre d'affaires de 4,05 milliards d'euros, porté par une hausse des volumes à hauteur de 1,6%.

* Cette dernière est soutenue par la progression du volume de journées facturées sur les réseaux matures, la montée en puissance des capacités complémentaires mises en service aux Pays-Bas, l’activité en Espagne sur le périmètre de Grupo 5 et l'ambulatoire en France, selon un communiqué de Clariane.

* "Le taux d’occupation (...) poursuit sa progression régulière et atteint 92,2% sur les neuf premiers mois de 2026, soit une hausse de 140 points de base", a déclaré la directrice générale Sophie Boissard, citée dans un communiqué, soulignant aussi la dynamique en France.

* La France représente un chiffre d'affaires de 1,69 milliard d'euros au 30 septembre, une croissance organique de 2,1%.

* Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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