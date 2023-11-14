Clariane annonce des cessions et une augmentation de capital

CLARIANE CLARI.PA :
* CLARIANE RENFORCE SA STRUCTURE FINANCIÈRE POUR SURMONTER UN CONTEXTE D'ACCÈS AU FINANCEMENT FORTEMENT DÉGRADÉ
* ANNONCE UN PLAN D’ACTION À COURT ET MOYEN TERME COMPORTANT QUATRE VOLETS A FIN DE FAIRE FACE AUX CONTRAINTES ACCRUES QU’ELLE RENCONTRE DANS LE CADRE DU REFINANCEMENT DE SES PROCHAINES ÉCHÉANCES DE DETTES
* A COURT TERME (EXÉCUTION 2023) : ENTRÉE EN NÉGOCIATION EXCLUSIVE AVEC CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES POUR LA CONCLUSION D’UN PARTENARIAT IMMOBILIER DE 140 MILLIONS D’EUROS
* A COURT TERME (EXÉCUTION 2023) : POURSUITE DES NÉGOCIATIONS SUR UN DEUXIÈME PARTENARIAT IMMOBILIER, POUR 90 MILLIONS D’EUROS PORTANT SUR DES ACTIFS AU ROYAUME-UNI
* A COURT TERME (EXÉCUTION 2023) : SÉCURISATION DE LIGNES DE DETTE IMMOBILIÈRE À HAUTEUR DE 200 MILLIONS D’EUROS
* A MOYEN TERME: PROGRAMME DE CESSIONS D’ACTIFS, ACTIVÉ DÈS 2024,PERMETTANT NOTAMMENT UN RECENTRAGE GÉOGRAPHIQUE DES ACTIVITÉS DU GROUPE, POUR UN MONTANT D'ENVIRON 1 MILLIARD D’EUROS DE PRODUITS DE CESSIONS BRUTS
* À PARTIR DE 2024: PROJET D’AUGMENTATION DU CAPITALDE LA SOCIÉTÉ CLARIANE SE AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION AFIN DE LEVER UN MONTANT BRUT DE 300 MILLIONS D’EUROS
(Bureau de Gdansk)
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