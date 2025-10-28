 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 236,50
-0,21%
Indices
Chiffres-clés

Clariane accroit de près de 5% son CA à neuf mois en organique
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 07:25

Clariane affiche un chiffre d'affaires de près de 3,98 milliards d'euros au 30 septembre, en croissance de 1,1% en base publiée et de 4,9% en base organique, dont 1,32 MdEUR au troisième trimestre, en hausse de 1,8% en base publiée et de 5,1% en base organique.

Le groupe de prise en charge de la dépendance précise que sa croissance organique de +4,9% sur neuf mois résulte de la hausse des volumes à hauteur de +1,2% et d'un impact tarifaire positif à hauteur de +3,7% observé sur l'ensemble des régions.

Le taux d'occupation moyen des maisons de retraites s'établit à 90,8% sur les neuf premiers mois de 2025, contre 90,2% sur la même période en 2024, et à 91,6% sur le seul troisième trimestre, contre 90,7% un an auparavant.

Clariane confirme son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires d'environ +5% pour 2025, et anticipe un EBITDA pré IFRS 16 et proforma des cessions en progression, bien qu'à un niveau inférieur à la fourchette initiale de +6 à +9%.

Valeurs associées

CLARIANE
4,494 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )
    Novasco: pas de repreneur pour le site d'Hagondange, 450 emplois menacés
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.10.2025 08:19 

    Le groupe français Métal Blanc, repreneur potentiel du métallurgiste Novasco (ex-Ascometal) en redressement judiciaire, n'a pas déposé d'offre incluant l'aciérie électrique d'Hagondange (Moselle), laissant 450 emplois menacés, a-t-on appris lundi de source syndicale. ... Lire la suite

  • ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Engie va construire un parc solaire pour alimenter des centres de données de Meta aux Etats-Unis
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.10.2025 08:18 

    Engie a signé un contrat de fourniture d'électricité (PPA) renouvelable avec Meta (Facebook, Instagram) aux Etats-Unis, où il installera un parc solaire de 600 MW destiné à alimenter les centres de données du géant de la tech. La capacité totale des contrats d'achat ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Saur remporte au Qatar un gros contrat de gestion des eaux usées
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.10.2025 08:17 

    Le groupe Saur, 3e entreprise de l'eau en France derrière Veolia et Suez et qui cherche à s'étendre à l'étranger, a remporté au Qatar un contrat pour la gestion des eaux usées de la capitale Doha et du sud du pays, a annoncé l'entreprise lundi. D'un montant d'environ ... Lire la suite

  • ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Automobile: 3e mois de hausse d'affilée des ventes dans l'UE
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.10.2025 08:13 

    Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE, toujours soutenues par les hybrides, ont bondi de 10% en septembre sur un an, troisième mois de hausse d'affilée après le net recul de juin, selon les chiffres publiés mardi par l'association des constructeurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank