Clariane accroit de près de 5% son CA à neuf mois en organique
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 07:25
Le groupe de prise en charge de la dépendance précise que sa croissance organique de +4,9% sur neuf mois résulte de la hausse des volumes à hauteur de +1,2% et d'un impact tarifaire positif à hauteur de +3,7% observé sur l'ensemble des régions.
Le taux d'occupation moyen des maisons de retraites s'établit à 90,8% sur les neuf premiers mois de 2025, contre 90,2% sur la même période en 2024, et à 91,6% sur le seul troisième trimestre, contre 90,7% un an auparavant.
Clariane confirme son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires d'environ +5% pour 2025, et anticipe un EBITDA pré IFRS 16 et proforma des cessions en progression, bien qu'à un niveau inférieur à la fourchette initiale de +6 à +9%.
Valeurs associées
|4,494 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
