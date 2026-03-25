CLARANOVA : Résultats du 1er semestre 2025-2026

• Chiffre d’affaires semestriel de 49 M€

• Progression de la marge opérationnelle à 20,6 % (18,4% au S1 2024-2025)

• Résultat financier en amélioration à - 5M€ (contre -10 M€ au S1 2024-2025)

• Résultat net positif de 2,3 M€ contre une perte de 6 M€ l’an passé

• Endettement net réduit à 44 M€ (contre 57 M€ au S1 2024-2025)





Eric Gareau, Directeur Général de Claranova déclare : « En moins de douze mois, nous avons profondément transformé le Groupe et renforcé sa structure financière. Les résultats de ce premier semestre confirment la pertinence de ce repositionnement stratégique. Nous avons désormais un modèle plus lisible, plus rentable et structurellement orienté vers la génération de cash. Il nous reste encore des efforts à fournir mais cette transformation, centrée sur des revenus récurrents et le renforcement de notre clientèle B2B à plus forte valeur, change pleinement le profil du Groupe.»