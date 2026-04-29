Claranova restructure son organisation
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 08:10
Cette accélération se traduira mécaniquement par une suppression d'environ 20% de ses effectifs touchant à la fois des collaborateurs et des consultants à travers toutes les fonctions et les bureaux du groupe. Ces réductions seront engagées au cours du quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2025-2026.
Les coûts liés à cette restructuration devraient représenter moins d'un million d'euros, couvrant les indemnités de départ et les préavis. En complément, le groupe réduira graduellement ses espaces de bureaux en s'orientant vers des solutions de coworking plus flexibles et mieux adaptées aux modes de collaboration actuels de son organisation. Cette importante réorganisation permettra de dégager des économies annualisées nettes de près de 2 millions d'euros sur les charges salariales en considérant les différents investissements additionnels que le groupe prévoit de faire pour l'acquisition de nouveaux profils spécialisés. Ces économies commenceront à se refléter dans les résultats à compter du prochain exercice fiscal.
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