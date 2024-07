Claranova renforce son équipe de direction pour accélérer l’amélioration de ses performances et développer son innovation

Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) annonce une réorganisation majeure de son équipe de direction afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et développer l'innovation. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, la société annonce les nominations suivantes, qui feront toutes partie du comité exécutif du Groupe et rapporteront au Directeur Général, Eric Gareau :



• Xavier Rojo est nommé Directeur Administratif et Financier, après avoir été Directeur Général délégué, renforçant ainsi la fonction financière de l'entreprise.





• Isabelle Frenette est nommée Vice-Présidente Exécutive chargée du recrutement des talents et de la culture de l’entreprise, une fonction nouvellement créée qui souligne l'importance accordée par l'entreprise à l'attraction et à la fidélisation des talents.





• Beth Burkhart rejoint l'entreprise en tant que Conseil en stratégie et innovation, un poste nouvellement créé qui vise à affiner l'orientation stratégique du Groupe et à promouvoir l'innovation pour améliorer la rentabilité.