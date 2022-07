Claranova : pdfforge GmbH devient une division d’Avanquest Software

Claranova confirme l’acquisition de l’éditeur de logiciels allemand PDF forge, conformément à l’accord conclu en avril 2022. Ce rapprochement avec PDF forge, avec ses marques positionnées sur les segments B2C et B2B, permettra à la division Avanquest d’élargir son offre de solutions PDF dédiées aux entreprises et d’accélérer la croissance de ses revenus récurrents. Avec 85% des ventes réalisées sous forme d’abonnement, les produits PDF forge jouissent par ailleurs d’une excellente réputation auprès de leurs utilisateurs, avec des taux de renouvèlement de plus de 80%.

Les synergies commerciales et l’intégration des équipes seront facilitées par le partenariat historique existant entre les deux sociétés depuis plus d’une dizaine d’années. Ainsi, la qualité des produits PDF forge conjuguée à l’expertise de la division Avanquest en marketing digital contribueront à l’accélération des revenus de la division logiciels qui combine aujourd’hui forte croissance du chiffre d’affaires et profitabilité. À travers cette opération, Avanquest réaffirme son ambition de s’établir comme le concurrent de référence d’Adobe Acrobat sur le segment des logiciels de gestion PDF.

Le règlement de cette acquisition s’est effectué via un financement bancaire souscrit auprès de nouveaux partenaires , permettant au Groupe d’élargir son pool de banques et de diversifier, par la même occasion, ses sources de financement.

