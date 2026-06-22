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CLARANOVA : Nomination d’Antonio Adornato en qualité de Directeur Financier par intérim du Groupe
information fournie par Boursorama CP 22/06/2026 à 08:00

Paris, France - le 22 juin 2026 – 8h00. Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) annonce la nomination d’Antonio Adornato au poste de Directeur Financier par intérim du Groupe, à compter de ce jour. Il succède à Xavier Rojo, qui a quitté ses fonctions.
Antonio Adornato est diplômé des universités Concordia et McGill et occupait depuis 2020 le poste de Vice-Président Finance & Administration d’Avanquest. Antonio Adornato a rejoint Avanquest en 2009 et y a exercé plusieurs fonctions au sein de l’équipe Finance, contribuant activement à son développement et à sa croissance.

Un processus de recrutement est en cours afin d’identifier un successeur définitif au poste de Directeur Financier.

Le Groupe poursuit activement ses démarches et continue d’explorer différentes alternatives afin de refinancer sa dette.

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