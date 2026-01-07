 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CLARANOVA : Mise en place d'un COMEX unique et transverse - Nomination d'un VP Exécutif Revenu et Croissance.
information fournie par Boursorama CP 07/01/2026 à 19:00

Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) annonce la mise en place d’un Comité Exécutif (COMEX) unifié, fusion des COMEX d’Avanquest et de Claranova, chargé de piloter l’exécution de son plan stratégique et d’accélérer le développement de ses activités. Ce comité d’experts rassemble en un seul organe les dirigeants exécutifs d’Avanquest et de Claranova.

Un organe renforcé et resserré au service de la performance

Ce nouveau Comité Exécutif, aux expertises transverses, accompagne Eric Gareau, Directeur Général, dans les grandes décisions opérationnelles et stratégiques du Groupe. Il s’inscrit dans le plan stratégique de Claranova qui vise à optimiser ses ressources, à simplifier son organisation et à renforcer son exécution.

Dans ce cadre, Claranova annonce la nomination de Thierry Jaffry en tant que Vice-Président Exécutif Revenu et Croissance, en fonction depuis le 1er décembre 2025.

Valeurs associées

CLARANOVA
1,4900 EUR Euronext Paris +2,90%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )
    Le groupe américain Chevron s'intéresse aux actifs étrangers du Russe Lukoil (presse)
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 19:26 

    Le groupe américain Chevron s'est associé avec la société d'investissements américaine Quantum Capital Group pour présenter une offre de reprise des actifs à l'étranger du géant russe Lukoil, visé par des sanctions américaines, rapporte mercredi le Financial Times. ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Julien Brun remplace Nicolas Béraud à la tête de Betclic (jeux et paris)
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 19:22 

    Julien Brun, ancien patron d'Unibet, a été nommé directeur général de l'opérateur de jeux en ligne Betclic, succédant à Nicolas Béraud qui prend la présidence de Banijay Gaming, la holding regroupant Betclic et l'allemand Tipico-Admiral, selon un communiqué publié ... Lire la suite

  • Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, annonce avoir demandé son placement en redressement judiciaire ( AFP / Denis Charlet )
    Arts de la table: le verrier Arc placé en redressement judiciaire
    information fournie par AFP 07.01.2026 19:18 

    Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, a été placé mercredi en redressement judiciaire en raison d'une "dégradation sévère et continue" de son environnement de marché, faisant redouter des centaines de suppressions ... Lire la suite

  • Des personnes réunies autour de la tombe de Brigitte Bardot dans le cimetière marin de Saint-Tropez, dans le Var, le 7 janvier 2026 ( AFP / Valery HACHE )
    Saint-Tropez dit adieu à BB, qui repose face à la mer
    information fournie par AFP 07.01.2026 19:08 

    Saint-Tropez a dit adieu mercredi à Brigitte Bardot, sex-symbol du cinéma mondial devenue passionaria de la cause animale, qui repose désormais au cimetière marin du petit port dont elle a fait la renommée, face à la Méditerranée, non loin de la maison de pêcheur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank