CLARANOVA : Mise en place d'un COMEX unique et transverse - Nomination d'un VP Exécutif Revenu et Croissance.

Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) annonce la mise en place d’un Comité Exécutif (COMEX) unifié, fusion des COMEX d’Avanquest et de Claranova, chargé de piloter l’exécution de son plan stratégique et d’accélérer le développement de ses activités. Ce comité d’experts rassemble en un seul organe les dirigeants exécutifs d’Avanquest et de Claranova.



Un organe renforcé et resserré au service de la performance



Ce nouveau Comité Exécutif, aux expertises transverses, accompagne Eric Gareau, Directeur Général, dans les grandes décisions opérationnelles et stratégiques du Groupe. Il s’inscrit dans le plan stratégique de Claranova qui vise à optimiser ses ressources, à simplifier son organisation et à renforcer son exécution.



Dans ce cadre, Claranova annonce la nomination de Thierry Jaffry en tant que Vice-Président Exécutif Revenu et Croissance, en fonction depuis le 1er décembre 2025.