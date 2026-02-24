La famille Arnault accroît sa participation dans LVMH et dépasse les 50% du capital

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Bernard Arnault et sa famille ont renforcé leur contrôle sur le numéro un mondial du luxe LVMH et détiennent désormais 50,01% du capital et 65,94% des droits de vote, a-t-on appris mardi de source proche de la famille.

"Ce franchissement du seuil des 50% du capital témoigne de la grande confiance de Bernard Arnault et de sa famille dans l’avenir de LVMH", a précisé cette source.

Le passage de 50% du capital devrait être officialisé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) très prochainement, selon cette même source.

Fin 2025, Bernard Arnault et ses cinq enfants détenaient 49,77% du capital et 65,89% des droits de vote.

Fin janvier, lors de la présentation des résultats annuels, Bernard Arnault avait indiqué voir "les choses à long terme". La famille du milliardaire "a déjà près de 50% du capital" de LVMH et "va franchir dans le début de cette année les 50%", disait-il alors.

En 2025, le bénéfice net de LVMH propriétaire de Louis Vuitton, Dior, Celine, Moët & Chandon ou encore Hennessy, a baissé de 13% à 10,9 milliards d'euros, pénalisé notamment par la surtaxe exceptionnelle imposée aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques françaises.

Le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 5% en 2025, à 80,8 milliards d'euros, sous l'effet du contexte géopolitique et douanier international, marqué notamment par une conjoncture plus difficile pour les vins et spiritueux.