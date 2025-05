Claranova : légère progression des revenus au troisième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Commentant ces chiffres, Eric Gareau, directeur général de Claranova a déclaré : " Notre modèle SaaS continue de monter en puissance et constitue un levier essentiel pour l'amélioration de notre rentabilité et la valorisation de la société. Par ailleurs, nous travaillons activement sur la finalisation de l'accord de cession de PlanetArt, avec pour objectif de conclure l'opération avant la fin du mois de juin ".

(AOF) - Au troisième trimestre, Claranova, recentré sur les activités d’Avanquest, a enregistré un chiffre d’affaires en croissance de 2% à 31 millions d’euros. Il a progressé de 4% à taux de change constants. " Cette croissance est portée par les développements opérés par la division sur le segment Sécurité qui enregistre une solide progression de son nombre de clients par abonnement sur la période ", explique le groupe français. Les divisions myDevices et PlanetArt étant en cours de cession, elles ne font plus partie du périmètre de consolidation du groupe.

