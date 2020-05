Claranova : Forte croissance des ventes du logiciel SodaPDF (+50%) pendant la période de confinement

Paris, France - le 20 mai 2020. Véritable alternative à Adobe, la solution SodaPDF de Claranova séduit le grand public comme les professionnels. Durant le confinement la demande pour la suite de productivité d'outils PDF et la signature électronique n'a cessé d'augmenter. Afin de donner accès à des outils de travail performants pendant ces temps difficiles, Claranova a permis à ses utilisateurs, de bénéficier gratuitement de la version premium de la suite Soda PDF pendant la période de confinement.



Un succès commercial qui confirme l'accélération de Claranova vers un modèle économique d'édition de logiciels à forte récurrence de revenus



- 245 000 abonnés actifs pour SodaPDF

- 50% de croissance du revenu sur la période de confinement (23/03 au 13/05/2020) comparativement à l'an dernier

- 82% des ventes réalisées en mode abonnement

- Taux de réabonnement de 51% (client renouvelant son abonnement l'année suivante).

- 3 500 000 $ de CA depuis la période de confinement (23/03 au 13/05/2020)



Avec 82% de vente par abonnement et un taux de réabonnement supérieur à 50%, Claranova confirme ainsi la réussite de sa transition vers une activité récurrente et prévisible. Ce changement de modèle économique devrait mécaniquement entraîner une progression de la marge sur le long terme.



...