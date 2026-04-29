CLARANOVA : Claranova accélère son adoption de l'IA et restructure son organisation

Claranova (Euronext Growth Paris : FR0013426004 - ALCLA) intensifie l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur de ses opérations, tant dans ses processus internes que dans le développement de ses produits et solutions destinés aux entreprises. Cette dynamique s’inscrit dans la continuité de sa stratégie de croissance, portée par les avancées technologiques et les opportunités qu'elles offrent au Groupe.



Cette accélération se traduira mécaniquement par une suppression d'environ 20% de ses effectifs touchant à la fois des collaborateurs et des consultants à travers toutes les fonctions et les bureaux du Groupe. Ces réductions seront engagées au cours du quatrième trimestre de cet exercice fiscal 2025-2026 avec un accompagnement attentif des personnes concernées.



Les coûts liés à cette restructuration devraient représenter moins d’un million d’euros, couvrant les indemnités de départ et les préavis. En complément, le Groupe réduira graduellement ses espaces de bureaux en s’orientant vers des solutions de coworking plus flexibles et mieux adaptées aux modes de collaboration actuels de son organisation. Cette importante réorganisation permettra de dégager des économies annualisées nettes de près de 2 millions d'euros sur les charges salariales en considérant les différents investissements additionnels que le Groupe prévoit de faire pour l’acquisition de nouveaux profils spécialisés. Ces économies commenceront à se refléter dans les résultats du Groupe (...)