Claranova : Chiffre d’affaires à 9 mois 2024-2025

• Croissance du chiffre d’affaires sur le 3ème trimestre (+ 4%)

• 92 % du chiffre d’affaires désormais généré par abonnement (SaaS)

• Déconsolidation des divisions PlanetArt et myDevices



Ce communiqué présente le chiffre d'affaires consolidé du Groupe, non audité, établi selon les normes IFRS. Classement de myDevices et PlanetArt en actifs non courants détenus en vue de la vente et considérés en activités abandonnées (IFRS 5).



Paris, France - le 13 mai 2025 – 18h. Claranova (Euronext Paris: FR0013426004 - CLA) publie son chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l’exercice 2024-2025 (Juillet 2024 - Mars 2025) recentré sur les activités d’Avanquest. Les divisions myDevices et PlanetArt étant en cours de cession, elles ne font plus partie du périmètre de consolidation du Groupe dans le cadre de l’application de la norme IFRS 5. Ce dernier dessine ainsi les contours du futur périmètre du Groupe en tant que « pure player » de l’édition de logiciels.



