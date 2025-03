Claranova : Avanquest partenaire de la French Tech Connect Poland 2025

Paris, France - le 31 mars 2025 - 18h30. Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 – CLA) annonce que sa filiale Avanquest était partenaire VIP de la 3ème édition de la French Tech Connect Poland qui a eu lieu le 11 mars au centre de conférence Fabryczna à Cracovie (Pologne), renforçant ainsi son engagement envers l'innovation technologique en Europe.



Cette conférence annuelle, organisée par La French Tech Pologne, était placée cette année sous le thème de l’Intelligence Artificielle (IA) et a réuni plus de 250 participants parmi lesquelles de grandes entreprises (ABB, BNP Paribas, Capgemini, CISCO, Dassault System, IBM, OVHCloud, Orange,…), des startups, des ONG et des institutions de l'écosystème tech franco-polonais.



En tant que partenaire premium, Avanquest a bénéficié d’une belle visibilité lors de cet évènement où les équipes ont pu recevoir sur le stand de la société de nombreux professionnels (Chief Technical Officer, Chief Operating Officer, VP de Technologie) intéressés par les solutions et technologies d’Avanquest.



...