CLARANOVA : Assemblée Générale Mixte du 4 décembre 2026

Paris, France – le 28 octobre 2026, 18h. Claranova (Euronext Growth Paris : FR0013426004 – ALCLA), informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) se tiendra le vendredi 4 décembre 2026 à 15 heures, au Business Center Tour Egée, 9-11 allée de l’Arche, 92400 Courbevoie.



L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour et le projet de texte des résolutions présentées à l’Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ce jour et est également disponible sur le site Internet de la Société dans la rubrique Investisseurs/Assemblée Générale. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis.



Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet de la Société dans les conditions légales et réglementaires à compter du 18 novembre 2026.



La plateforme de vote (VOTACCESS) pour cette Assemblée sera ouverte à compter du 18 novembre 2026 et la possibilité de voter par internet prendra fin le 3 décembre 2026 à 15 heures, heure de Paris.



Les actionnaires sont informés qu’un avis de convocation sera publié au BALO quinze jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale Mixte reprenant les éventuelles modifications apportées à l’ordre du jour ainsi que les éventuelles modifications à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions.