Claranova affiche une baisse organique de 9% de son CA semestriel
12/02/2026

Claranova annonce avoir réalisé sur son 1er semestre 2025-26 (juillet-décembre 2025) un chiffre d'affaires de 49 millions d'euros, en recul de 19% en données réelles et de 9% à taux de change et périmètre constants.

Dans la continuité du 1er trimestre, il a poursuivi son focus sur le segment Document (PDF), dont les ventes semestrielles ont progressé de 6%, soutenues par une dynamique particulièrement marquée en B2B ( 18%).

L'éditeur de logiciels SaaS ajoute que cette trajectoire porte la contribution des ventes aux professionnels sur le semestre à 6% de son chiffre d'affaires, contre 4,5% à la fin de l'exercice 2024-25.

"Tout au long de ce 1er semestre 2025-26, nous avons réduit de façon ciblée nos investissements sur les Utilitaires et la Photo afin de maintenir notre rentabilité et se protéger d'éléments exogènes (taux de change et dynamique de marché)", souligne son DG Eric Gareau.

"Le contrôle de nos coûts opérationnels et l'approche sélective sur nos investissements marketing devraient nous permettre de maintenir sur le semestre notre niveau de rentabilité au-dessus de 20% à périmètre comparable", poursuit-il.

