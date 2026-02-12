CK Hutchison met en garde contre une action en justice si Maersk reprend les terminaux Balboa et Cristobal du Panama

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec plus d'informations aux paragraphes 2, 6-7 et 9)

La société hongkongaise CK Hutchison

0001.HK a déclaré jeudi qu'elle avait notifié au Panama un différend relatif à un traité de protection des investissements après que A.P. Moller-Maersk MAERSKb.CO a indiqué qu'elle était disposée à reprendre temporairement la gestion des terminaux de Balboa et Cristobal.

Cette décision intervient après que la Cour suprême du Panama a annulé des contrats portuaires clés détenus par Panama Ports Company S.A. (PPC), une filiale de CK Hutchison , à la fin du mois de janvier , ce qui laisse planer le doute sur la propriété future de certaines opérations du canal de Panama et risque de compromettre les projets de CK de vendre certains terminaux.

APM Terminals Panama, une filiale de Maersk, a déclaré fin janvier qu'elle était disposée à exploiter temporairement les terminaux Balboa et Cristobal afin d'éviter tout impact sur le commerce régional et mondial.

CK Hutchison a déclaré qu'une telle rachat entraînerait un recours juridique contre APM Terminals, à moins qu'elle ne se fasse en accord avec l'entreprise.

CK Hutchison a déclaré que le Panama n'avait pas donné de garanties claires quant à la poursuite des activités de PPC à Balboa et à Cristobal, et qu'il s'orientait toujours vers une fermeture forcée ou une rachat, ce qui aggravait les perturbations et les préjudices.

Depuis les années 1990, PPC est titulaire de contrats d'exploitation de terminaux à conteneurs aux entrées du canal dans le Pacifique et l'Atlantique, distincts des activités de la voie navigable.

Le canal, l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde, est essentiel au commerce mondial et au commerce américain, puisque près des deux tiers des marchandises en transit ont pour destination ou pour origine l'Amérique du Nord.

Le conglomérat de Hong Kong a ajouté que si l'arrêt de la Cour suprême du Panama, qui n'est pas encore entré en vigueur, était publié et entraînait la résiliation de la concession de PPC, cette dernière ne pourrait pas continuer à exploiter ses terminaux dans les deux ports.

Le statut des contrats portuaires jette également une incertitude sur l' accord de 23 milliards de dollars prévu par le milliardaire Li Ka-shing, propriétaire de CK Hutchison , , pour vendre ses activités portuaires mondiales, y compris les terminaux de Panama, à un consortium dirigé par le gestionnaire d'actifs américain BlackRock BLK.N .