CK Hutchison lance une procédure d'arbitrage concernant la décision relative au contrat des ports du canal de Panama

CK Hutchison conteste l'annulation de licences portuaires par un tribunal panaméen

La Chine met en garde le Panama contre les conséquences d'une décision de justice

Les législateurs américains considèrent la décision du tribunal comme une victoire stratégique

La société hongkongaise CK Hutchison 0001.HK a déclaré mercredi que son unité Panama Ports Company avait entamé une procédure d'arbitrage international contre le Panama après que le tribunal suprême du pays a annulé ses licences d'exploitation de deux ports du canal de Panama, dans une affaire dont la résolution pourrait prendre des années.

La Cour suprême du Panama a statué la semaine dernière que les contrats violaient la constitution du Panama en accordant à la société des privilèges exclusifs et des exonérations fiscales.

La durée de la procédure d'arbitrage n'est pas claire, mais compte tenu des sensibilités politiques impliquant les États-Unis et la Chine et de la complexité de l'accord, elle pourrait s'étendre sur plusieurs années, selon certains analystes.

"C'est un exemple de l'interconnexion croissante entre le commerce international, la géopolitique et le droit", a déclaré Jason Karas, spécialiste des litiges internationaux et associé directeur de Karas So LLP en association avec Mishcon de Reya.

La décision et la demande d'arbitrage jettent un doute supplémentaire sur la propriété future des deux ports, que CK Hutchison exploite depuis près de trois décennies, et sur l'accord de 23 milliards de dollars que la société prévoit de conclure pour vendre ses activités portuaires.

"Le conseil d'administration est en profond désaccord avec la décision et les actions correspondantes au Panama", a déclaré CK Hutchison dans un communiqué adressé à la Bourse de Hong Kong.

"Le groupe continue de consulter ses conseillers juridiques et se réserve tous les droits, y compris le recours à d'autres procédures judiciaires nationales et internationales dans cette affaire."

Le gouvernement panaméen n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ja Ian Chong, professeur agrégé de sciences politiques à l'université nationale de Singapour, a déclaré que les procédures d'arbitrage international prennent généralement quelques années et qu'il est volontaire pour un État d'honorer la décision.

"Le Panama peut tout simplement ignorer CK Hutchison ... . Je pense que cela est évident pour CK Hutch. Elle veut probablement montrer à ses actionnaires qu'elle fait tout ce qu'elle peut légalement faire", a-t-il déclaré.

Le conglomérat pourrait également vouloir montrer aux gouvernements de Pékin et de Hong Kong qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour "éviter les reproches" dans le contexte des tensions entre la Chine et les États-Unis, a-t-il ajouté.

Les actions de CK Hutchison étaient en hausse de 2 % mercredi dans les premiers échanges, tandis que l'indice Hang Seng .HSI était en baisse de 0,4 %.

UNE DÉCISION DE JUSTICE "HONTEUSE ET PATHÉTIQUE"

La Chine a averti mardi Panama qu'il y aurait des "prix élevés" à payer pour la décision de justice qu'elle a qualifiée d'"absurde" et de "honteuse et pathétique".

Les deux ports du canal de Panama sont au cœur d'une offre de rachat de 23 milliards de dollars menée par BlackRock BLK.N et Mediterranean Shipping Company sur les 43 ports de CK Hutchison dans 23 pays. BlackRock et MSC n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Après que Pékin a critiqué l'accord, le conglomérat a déclaré en juillet qu'il était en pourparlers pour inclure un "grand investisseur stratégique" chinois dans le consortium.

Des sources ont indiqué que l'investisseur chinois était COSCO 1199.HK , et qu'il cherchait à obtenir une participation importante, alors que les autres souhaitaient qu'il soit un actionnaire minoritaire, une position qui est devenue un point d'achoppement dans les négociations.

La décision du tribunal a rendu l'avenir de l'opération incertain, mais certains analystes pensent qu'une transaction peut être finalisée sans que les deux ports du canal de Panama soient inclus dans le portefeuille d'actifs.

"L'opération peut se poursuivre avec les ports restants. Le problème, c'est qu'avec la cristallisation de la situation des deux ports clés par la Cour suprême du Panama, l'accord sur les ports pourrait avoir une voie plus claire vers la finalisation, d'un point de vue juridique", a déclaré Winston Ma, professeur auxiliaire à la New York University School of Law.

Selon lui, CK Hutchison pourrait utiliser la procédure d'arbitrage pour demander des dommages et intérêts et des compensations pour l'annulation des contrats.

L'accord a ouvert un nouveau front dans le conflit entre les États-Unis et la Chine, qui se disputent le contrôle des routes commerciales les plus importantes du monde.

Les ports Balboa et Cristobal de CK Hutchison sont considérés comme des actifs stratégiques dans le canal de Panama, la principale route commerciale maritime vers les États-Unis. Balboa se trouve à l'entrée du canal dans le Pacifique et Cristobal à l'entrée dans l'Atlantique.

La décision du tribunal panaméen a été saluée par certains législateurs américains comme une "victoire pour l'Amérique". Le président Donald Trump, qui avait initialement salué le projet de vente des ports pour un montant de 23 milliards de dollars, a appelé les États-Unis à "reprendre" le canal de Panama face à l'influence de la Chine.

APM Terminals Panama, une filiale de Maersk MAERSKb.CO , a déclaré vendredi qu'elle était prête à exploiter temporairement les terminaux Balboa et Cristobal, afin d'éviter tout impact sur le commerce régional et mondial.