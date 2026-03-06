 Aller au contenu principal
CK Hutchison intensifie son action en justice alors que le Panama s'apprête à saisir des ports
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 09:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails; paragraphes 3-8)

Le conglomérat hongkongais CK Hutchison

0001.HK a déclaré vendredi qu'il avait intensifié son combat juridique au Panama après que le gouvernement ait saisi ses opérations portuaires, en demandant une révision du décret à l'origine de la saisie.

La société a déclaré que le Panama avait illégalement occupé des installations, saisi des biens et ignoré les consultations, ce qui l'a incitée à engager de nouvelles actions en justice au niveau national et international.

La Panama Ports Company (PPC) de CK Hutchison, qui gère deux terminaux à proximité du canal de Panama, stratégique au niveau mondial, a déposé une requête administrative demandant le réexamen de l'action exécutive du Panama qui a conduit à l'occupation de ses installations et à la confiscation de ses biens, a déclaré CK Hutchison.

Les autorités panaméennes ont perquisitionné l'unité portuaire locale de CK Hutchison il y a une semaine, ce qui a accentué le désaccord sur le contrôle des deux ports.

En janvier, le gouvernement panaméen a annulé les accords qui donnaient à la société le contrôle des deux ports du canal, à la suite d'une décision de justice jugeant les contrats inconstitutionnels.

Le gouvernement a déclaré la semaine dernière que les ports de Balboa et Cristobal, au centre du litige, seraient temporairement exploités par Maersk MAERSKb.CO et MSC.

CK Hutchison avait accepté l'année dernière la vente, pour 23 milliards de dollars, de dizaines de ports dans le monde, y compris les terminaux panaméens, à un consortium dirigé par BlackRock BLK.N et Mediterranean Shipping Company.

L'accord a été critiqué par Pékin mais salué par le président américain Donald Trump, qui avait déclaré vouloir "récupérer" le canal de Panama pour réduire l'influence chinoise sur les actifs clés du canal.

Valeurs associées

AP MOELLER-MAERS-B-
16 905,000 DKK LSE Intl -0,07%
BLACKROCK
1 034,720 USD NYSE -1,37%
CK HUTCHISON HLD
6,724 EUR Tradegate 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

