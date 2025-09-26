 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Citizens relève l'objectif de cours de Dave sur la base de solides perspectives de croissance et d'une atténuation des risques
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 12:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Citizens relève l'objectif de cours du service bancaire numérique Dave DAVE.O à 300 $, contre 280 $ auparavant

** La société de courtage anticipe un potentiel de hausse grâce au lancement de nouveaux produits en 2026 et au passage à un modèle de financement hors bilan, ce qui libérera du capital

* Citizens s'attend à ce que l'action ait un fort potentiel de profit futur après la dissipation des incertitudes sur les indicateurs de crédit au deuxième trimestre et l'accord d'accès aux données entre JP Morgan Chase JPM.N et Plaid 4165.T qui a un effet d'entraînement sur le paysage des services bancaires ouverts

** Les huit maisons de courtage qui couvrent DAVE ont une note d'au moins "achat"; l'objectif de cours médian est de 278,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, DAVE a augmenté d'environ 156,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DAVE
223,2700 USD NASDAQ -2,51%
JPMORGAN CHASE
313,490 USD NYSE +0,04%
PLAID
7,7600 USD OTCBB 0,00%
