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Citizens Financial en hausse après une forte progression de ses bénéfices au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juillet -

** L'action de la banque régionale Citizens Financial Group

CFG.N progresse de 1,2 % à 71,9 dollars en pré-ouverture

** La société affiche un bénéfice net trimestriel de 587 millions de dollars, soit 1,30 dollar par action, contre 436 millions de dollars, soit 92 cents par action, un an plus tôt

** Au deuxième trimestre, les commissions liées aux marchés de capitaux ont bondi de 45,7 % à 153 millions de dollars, tandis que les commissions liées à la gestion de patrimoine ont progressé d’environ 16 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 102 millions de dollars

** Les analystes de RBC Capital Markets estiment que ces résultats s’expliquent par des provisions pour pertes sur créances inférieures aux prévisions, ainsi que par des revenus hors intérêts et un produit net d’intérêts supérieurs aux prévisions

** Seize analystes sur dix-neuf attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, et trois la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 77,5 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 21,7 % depuis le début de l’année

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