Citigroup s'attend à une croissance de l'ordre de 15 % pour les commissions de banque d'investissement au premier trimestre
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N s'attend à une croissance en pourcentage de l'ordre de 15 % de ses commissions de banque d'investissement au cours du premier trimestre, a déclaré la directrice générale Jane Fraser mardi.

Les revenus des marchés devraient également connaître une croissance de l'ordre de 15 %, a déclaré Mme Fraser lors de la conférence de RBC.

