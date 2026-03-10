Citigroup s'attend à une croissance de l'ordre de 15 % pour les commissions de banque d'investissement au premier trimestre

Citigroup C.N s'attend à une croissance en pourcentage de l'ordre de 15 % de ses commissions de banque d'investissement au cours du premier trimestre, a déclaré la directrice générale Jane Fraser mardi.

Les revenus des marchés devraient également connaître une croissance de l'ordre de 15 %, a déclaré Mme Fraser lors de la conférence de RBC.