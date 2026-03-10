Citigroup s'attend à une croissance de l'ordre de 15 % pour les commissions de banque d'investissement au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Citigroup C.N s'attend à une croissance en pourcentage de l'ordre de 15 % de ses commissions de banque d'investissement au cours du premier trimestre, a déclaré la directrice générale Jane Fraser mardi.
Les revenus des marchés devraient également connaître une croissance de l'ordre de 15 %, a déclaré Mme Fraser lors de la conférence de RBC.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer