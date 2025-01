Citigroup : résultats meilleurs que prévu et 20 milliards de dollars de rachat d’actions

(AOF) - Citigroup a renoué avec les profits au quatrième trimestre et annoncé un programme de rachat d’actions de 20 milliards de dollars. Le bénéfice net est ressorti à 2,9 milliards de dollars, soit 1,34 dollar par action contre respectivement -1,8 milliard de dollars et -1,16 dollar, un an plus tôt. Ses comptes avaient été pénalisés l’an dernier par d’importantes charges et provisions liées à l'Argentine, la Russie et à la FDIC, l’agence garantissant les dépôts bancaires aux Etats-Unis. Le consensus de 1,12 dollar par titre a été dépassé.

Les revenus ont augmenté de 12% à 19,58 milliards de dollars, sachant que le marché ciblait 19,50 milliards de dollars. Les revenus tirés du courtage obligataire ont bondi de 37% à 3,48 milliards de dollars, dépassant nettement le consensus s'élevant à 2,94 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS