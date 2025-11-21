Citigroup remplace la directrice financière Mason par Luchetti et réorganise les divisions "retail" et "wealth"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citi réorganise ses divisions " retail " et " wealth " sous une nouvelle direction

Luchetti succédera à Mason en tant que directeur financier de Citigroup en mars

Le remaniement de Fraser pourrait nécessiter un retraitement des résultats, ce qui aurait un impact sur les objectifs financiers

Mason conseillera la directrice générale jusqu'en 2026, ce qui facilitera la transition et la préparation de la journée des investisseurs

L'unité de Luchetti va fusionner avec la gestion de patrimoine sous la direction de Kate Luft

(Ajout du commentaire de Mason au paragraphe 8) par Tatiana Bautzer

Le directeur financier de Citigroup C.N , Mark Mason, quittera ses fonctions en mars et sera remplacé par Gonzalo Luchetti, l'actuel directeur de la division de détail de la banque aux États-Unis, a déclaré la banque jeudi.

Lorsque M. Luchetti deviendra directeur financier, son unité sera démantelée et intégrée à la gestion de patrimoine. La banque de détail et Citigold seront dirigées par Kate Luft. Elle rendra compte à Andy Sieg, directeur de la gestion de patrimoine de Citi.

Les activités de détail de la banque aux États-Unis sont beaucoup plus modestes que celles de ses grands rivaux, avec environ 650 succursales dans six grandes zones métropolitaines américaines. À titre de comparaison, la plus grande banque américaine, JPMorgan Chase, possède environ 5 000 agences.

La division des cartes de crédit de Citi, qui a conclu d'importants partenariats avec Costco et American Airlines, deviendra une nouvelle unité dirigée par Pam Habner, remplaçant ainsi U.S. Personal Banking comme l'une des cinq activités de Citi.

Jane Fraser, directrice générale de Citi, a qualifié Mason de "main ferme, de leader éprouvé et d'ami très cher" lors de l'annonce de sa succession. "Après plus de deux décennies chez Citi, Mark a décidé de quitter son poste de directeur financier l'année prochaine afin de poursuivre ses aspirations de leadership en dehors de l'entreprise", a-t-elle indiqué sur LinkedIn.

Les analystes ont été surpris par le départ de Mason. "Il a été un ardent défenseur de la stratégie de Citi. Cela semble être une perte de communication", a déclaré Stephen Biggar, analyste chez Argus Research.

Mason est l'un des cadres afro-américains les plus haut placés dans le secteur bancaire, ayant occupé le poste de directeur financier de Citi au cours des sept dernières années. Il deviendra conseiller de la directrice générale en mars, préparant la banque à sa prochaine journée des investisseurs en mai, et quittera la banque à la fin de l'année 2026.

"Ce fut un parcours incroyable de 25 ans au sein de l'entreprise — un parcours que je suis heureux de poursuivre dans un rôle de conseiller jusqu'en 2026", a déclaré M. Mason dans un message publié sur LinkedIn. "Je sais que Gonzalo et l'équipe poursuivront notre élan et nous pousseront vers de nouveaux sommets."

Les changements ne sont pas susceptibles de soutenir le cours de l'action d'ici la fin de l'année, a écrit Mike Mayo, analyste bancaire chez Wells Fargo, dans une note aux clients. Vendredi, les actions de Citi étaient en baisse de 0,8 % dans les échanges matinaux.

Le futur directeur financier "n'a pas fait ses preuves et n'est pas connu en tant que directeur financier qui devra implicitement assumer des objectifs financiers post-2026 qu'il n'a pas lui-même fixés", a écrit M. Mayo. La période de transition de Mason permettra d'assurer une certaine continuité, a ajouté l'analyste.

Jane Fraser a procédé à d'importantes réorganisations au sein de la banque, et un autre remaniement nécessitera un nouveau retraitement des bénéfices, selon M. Mayo. La division de détail dispose de 90 milliards de dollars de dépôts qui s'ajouteront aux 318 milliards de dollars de dépôts de patrimoine.