Citigroup relève son objectif de prix pour California Resources

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18 mars - ** Citigroup relève l'objectif de prix de la société pétrolière et gazière California Resources CRC.N de 51 $ à 67 $, ce qui représente une prime d'environ 4,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que l'activité principale de CRC, à savoir la production de pétrole conventionnel en Californie, est passée d'un vent contraire à un vent contraire lorsqu'elle est combinée à une capacité renouvelée d'obtenir des permis de forage

** Les investisseurs sont prêts à placer des multiples plus élevés sur la production conventionnelle par rapport aux 10 dernières années et plus ", ajoute la maison de courtage, qui s'inquiète de la durée de vie des stocks de schiste

** L'activité de capture du carbone de Co est également considérée comme bien positionnée pour contribuer à la croissance de l'énergie, en particulier si elle est ajoutée au programme d'achat d'énergie propre de la Californie

** 13 des 14 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et un à "conserver"; la prévision médiane est de 72 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, CRC a augmenté de 43 % depuis le début de l'année