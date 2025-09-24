Citigroup relève les objectifs de prix pour EQT et les abaisse pour Expand Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Citigroup met à jour les objectifs de prix des sociétés américaines de gaz naturel EQT Corp EQT.N et Expand Energy EXE.O en raison de la baisse des prévisions de prix du gaz

** La société de courtage relève son objectif de cours sur EQT de 60 $ à 63 $, soit une hausse de 23,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Elle préfère EQT en raison des perspectives de croissance à long terme supérieures liées aux centres de données régionaux et à la conversion supérieure des flux de trésorerie disponibles

** La société de courtage abaisse son objectif de prix sur Expand Energy de 140 à 118 dollars, soit une baisse de 17,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Citigroup estime que le taux de conversion d'EXE varie davantage en fonction des prix du gaz

** La société de courtage estime toutefois que le redressement des volumes et une plus grande flexibilité pour restituer des liquidités aux actionnaires, soutenus par un bilan plus solide, devraient permettre à EXE d'augmenter son chiffre d'affaires