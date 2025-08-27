Citigroup relève le prix cible pour Occidental Petroleum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 août - ** Citigroup augmente le prix cible du producteur de schiste Occidental Petroleum OXY.N à 49 $ à partir de 44 $, et maintient la note "neutre"
** Le nouveau prix cible représente une hausse de 6,4 % par rapport à la dernière clôture
** La société de courtage indique que les actifs du "Golfe d'Amérique" d'OXY ont été affectés par des problèmes opérationnels, qui ont paralysé les résultats au premier semestre de l'année
** Citi ajoute que la surperformance d'autres actifs, comme dans les Rocheuses, a jusqu'à présent permis à OXY d'éviter de manquer ses prévisions
** 6 des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 18 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur prévision médiane est de 50 $ - données LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~7% depuis le début de l'année
