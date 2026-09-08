Citigroup relève la recommandation sur C.H. Robinson à “acheter” alors que les conditions du marché du fret s'améliorent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** L'action C.H. Robinson CHRW.O progresse d'environ 2% à 150,2 dollars en pré-ouverture

** Citigroup relève la recommandation sur la société de transport de fret de “neutre” à “acheter” et abaisse son objectif de cours de 196 $ à 185 $

** Ce nouvel objectif de cours représente toujours une prime de 25,3% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage abaisse principalement son objectif de cours pour tenir compte des incertitudes concernant la responsabilité des courtiers à la suite de l’arrêt Montgomery rendu par la Cour suprême

** La société prévoit une amélioration des conditions pour CHRW à partir du troisième trimestre, grâce à la baisse des taux au comptant et à la hausse des taux contractuels

** L’objectif de cours médian des 26 sociétés de courtage couvrant le titre s’établit à 209,5 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse d’environ 8% depuis le début de l’année