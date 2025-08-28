 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Citigroup relève l'objectif de prix de Cheniere Energy
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 13:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Citigroup relève l'objectif de prix de l'exportateur de GNL Cheniere Energy LNG.N de 275 $ à 283 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 17,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier augmente l'objectif de prix pour refléter des hypothèses d'impôts sur les liquidités plus faibles qui augmentent les estimations de flux de trésorerie

** Au-delà de 2025, Cheniere s'attend à ce que le taux d'imposition en espèces reste inférieur à 10 % jusqu'à la fin de la décennie, contre des estimations antérieures de Citi d'environ 17 %

** Les courtiers s'attendent à ce que ces perspectives fiscales ajustées représentent un avantage en espèces de plus de 1,5 milliard de dollars

** 21 des 24 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 3 l'évaluent à "conserver"; leur prévision médiane est de 267 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action est en hausse de 12,4 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters.

