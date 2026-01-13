Citigroup réduit le PT de GE Aerospace et abaisse les prévisions de bénéfices à court terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Citigroup réduit l'objectif de prix du fabricant de moteurs d'avion GE Aerospace GE.N à 378 $, contre 386 $, et maintient la note "achat"

** Le nouveau PT représente encore une hausse de 16,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage a également revu à la baisse les estimations de bénéfices à court terme de GE; elle prévoit un BPA pour l'exercice 27 de 7,17 $, en baisse par rapport à 7,63 $, et un BPA pour l'exercice 26 de 6,28 $, en baisse par rapport à 6,46 $

** Cependant, Citigroup déclare que GE est bien positionné pour bénéficier d'un cycle robuste du marché secondaire de l'aérospatiale commerciale et pour assurer une croissance soutenue de ses activités de défense

** Dix-sept des 21 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, trois comme "conservée" et une comme "vendue"; leur prévision médiane est de 350 $ - données compilées par LSEG

** GE a gagné ~88,8 % en 2025