Citigroup réduit l'objectif de cours de CSX en raison de la faiblesse économique généralisée et de la baisse de la demande de fret

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Citigroup réduit l'objectif de cours de l'opérateur ferroviaire CSX Corp CSX.O de 42 $ à 41 $; réitère sa notation "achat"

** Le nouvel objectif de cours représente encore une hausse de 14,5 % par rapport à la clôture de l'action ** CSX a manqué jeudi les estimations de revenus et de bénéfices du 4ème trimestre , la faible demande industrielle et les faibles volumes de charbon à l'exportation ayant compensé les gains de prix et le fort trafic intermodal

** La société de courtage indique que CSX espérait un rebond en 2026 après une année 2025 difficile, mais a tempéré ses attentes car l'économie en général et la demande de fret ne s'améliorent pas

** L'objectif de cours médian des 26 courtiers couvrant le titre est de 40 $ - données compilées par LSEG

** CSX a gagné ~12,3 % en 2025