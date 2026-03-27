Citigroup recule après un rapport indiquant que la firme envisage l'acquisition d'une banque régionale américaine

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(Mises à jour)

27 mars - ** Les actions du géant de Wall Street Citigroup C.N chutent de 4,7 %; dernière baisse de 4 % à 107,95 $

** Les dirigeants de Citi ont tenu des discussions préliminaires au cours des derniers mois sur la possibilité d'acquérir une importante banque régionale américaine afin d'augmenter considérablement les dépôts, rapporte Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet

** Le rapport ajoute que les dirigeants ont abordé la possibilité d'un rachat lors d'une réunion avec les régulateurs américains cette année

**L'idée que Citi envisage d'acheter une banque régionale, un courtier en patrimoine ou toute autre société de services financiers n'est qu'une spéculation sans fondement. À l'heure actuelle, nous nous concentrons uniquement sur la croissance organique en exécutant notre stratégie et en achevant notre transformation", déclare Citigroup

** Certaines personnes ont indiqué que les dirigeants ont également discuté de la poursuite d'une société de courtage, ajoute le rapport

** 21 des 25 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et quatre à "conserver"; PT médian de 132,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action Citi a baissé de 3,7 % depuis le début de l'année