Citigroup progresse, J.P. Morgan passe à "surpondérer"

12 décembre - ** Les actions de Citigroup C.N augmentent de 1,4 % à 113,47 $ dans les échanges avant la cloche

** J.P. Morgan relève le niveau de Citi de "neutre" à "surpondérer", citant l'amélioration de la rentabilité au fil du temps

** La société de courtage s'attend à ce que Citi bénéficie en 2026 d'une toile de fond économique solide et d'une forte activité sur les marchés, aidée par sa base de revenus concentrée

** J.P. Morgan s'attend à ce que ces facteurs contribuent à l'augmentation du RoTCE au fil du temps, plus que ses pairs

** La mesure de la manière dont la banque utilise le capital pour générer des bénéfices est connue sous le nom de RoTCE (return on tangible common equity) et est un indicateur clé de la rentabilité dans le secteur bancaire

** Dix-neuf des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et 4 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 116,50 $ - LSEG

** A la dernière clôture, les actions de la banque ont gagné près de 59% depuis le début de l'année, surperformant l'indice plus large