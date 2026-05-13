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Citigroup nomme Seifert et Ord à des postes de direction dans le secteur bancaire britannique
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup a procédé à deux recrutements au sein de sa banque d'investissement au Royaume-Uni, selon des notes internes consultées par Reuters et confirmées par un porte-parole de Citi. Joe Seifert rejoint la banque en tant que vice-président de la division Banque d'investissement au Royaume-Uni, tandis que Stuart Ord occupera le poste de responsable des fusions-acquisitions au Royaume-Uni.

* Seifert prendra ses fonctions en juillet et rendra compte à James Fleming, responsable de la couverture des activités de banque d'investissement au Royaume-Uni.

* Son expérience bancaire couvre des clients dans les secteurs de l'énergie, des mines, des technologies, des infrastructures et de l'industrie. Plus récemment, Seifert a occupé le poste de directeur général d'EET Hydrogen, un projet d'hydrogène à faible émission de carbone soutenu par le groupe Essar. Auparavant, Seifert a travaillé chez JPMorgan à Londres dans les domaines des marchés de capitaux et de la banque d'investissement.

* Ord arrive de la Deutsche Bank, où il était co-responsable des fusions-acquisitions au Royaume-Uni. Il sera basé à Londres et rejoindra l'équipe des fusions-acquisitions au Royaume-Uni plus tard cet été, sous la responsabilité de Barry Weir et Robin Rousseau, co-responsables des fusions-acquisitions pour la région EMEA.

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