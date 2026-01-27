Citigroup nomme de nouveaux dirigeants axés sur la banque d'entreprise, selon une note de service

Citigroup C.N a annoncé mardi une série de changements à la tête de ses divisions de banque d'affaires et d'investissement, alors que la directrice générale Jane Fraser redouble d'efforts pour renforcer la compétitivité de la banque face à ses rivaux de Wall Street.

Les vétérans du secteur, Jason Rekate et John Chirico, prendront respectivement les fonctions de présidents mondiaux de la banque d'affaires et de la banque d'investissement, selon un mémo consulté par Reuters.

Marcelo Marangon et Kaleem Rizvi seront co-responsables de la banque d'affaires, selon le mémo, soulignant une forte vague d'embauches sous la direction de Viswas Raghavan - le chef du groupe bancaire de Citi qui a rejoint la banque de JPMorgan Chase JPM.N en 2024.

Depuis que Raghavan a rejoint Citi, la banque a embauché plus d'une douzaine de banquiers de haut niveau provenant de ses concurrents et a commencé à pousser les cadres à travailler plus étroitement entre les lignes d'activité pour remporter des contrats et élargir les opportunités de revenus.

Le renforcement de l'unité de banque d'investissement est un pilier central de l'effort plus large de Jane Fraser pour relancer les performances du groupe financier mondial.

Marcelo Marangon, qui occupe actuellement le poste de directeur général du Brésil, s'installera à New York pour superviser les activités de banque d'affaires dans les Amériques.

Kaleem Rizvi, qui dirige actuellement les services bancaires aux entreprises de la JANA, sera transféré à Londres où il assurera la supervision quotidienne des services bancaires aux entreprises au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.

La banque a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre au début du mois, grâce à une reprise des transactions et à une demande plus forte pour les services aux entreprises.

Les actions de Citigroup ont gagné près de 66 % en 2025, surpassant l'ensemble du marché et la plupart de ses homologues bancaires.