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Citigroup mise sur "Muse" de Meta, qu'il considère comme la "porte d'entrée vers Internet" de l'IA
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 15:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup estime que "Muse", l’assistant IA d’ META.O de Meta, pourrait générer plus de 27 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2030, car l’adoption massive par les utilisateurs et l’engagement croissant renforcent l’avantage de précurseur de la plateforme sur le marché émergent des assistants personnels.

La société de courtage a indiqué que Muse s’imposait de plus en plus comme la "porte d’entrée vers Internet", aidant les utilisateurs à rechercher, comparer et effectuer des transactions en ligne, tandis que Meta renforce la notoriété du produit et le positionne au cœur de sa stratégie plus large en matière d’IA.

* Citi a indiqué que le nombre cumulé de téléchargements de Muse a dépassé les 6,6 millions depuis son lancement, tandis que le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens a atteint 1,8 million, à mesure que de nouveaux cas d’utilisation apparaissent et que Meta intensifie ses efforts de promotion

* La société de courtage estime que Muse pourrait générer plus de 27 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici 2030, dont environ 23 milliards provenant des revenus liés aux transactions et environ 4,5 milliards des abonnements

* Dévoilé le mois dernier , Muse est un élément clé de la stratégie de Meta visant à mettre des assistants personnels basés sur l’IA à la disposition du grand public. L’entreprise parie en effet que cette technologie pourra générer de nouveaux revenus issus des abonnements et du commerce, tout en renforçant l’engagement au sein de son écosystème

* "Muse étant la pièce maîtresse de la vision de Meta en matière d’IA, qui vise à s’intégrer comme un élément clé de la vie quotidienne des utilisateurs, nous pensons que les assistants personnels (PAs)— Muse bénéficiant de son avantage de précurseur — sont en train de s’imposer comme la nouvelle porte d’entrée vers Internet", a déclaré Citi

* L’avantage de précurseur de Muse pourrait s’avérer crucial alors que des concurrents tels que ChatGPT Dots d’OpenAI, Gemini de Google et Claude d’Anthropic élargissent leur propre offre d’agents dans la perspective de ce que beaucoup considèrent comme la prochaine grande plateforme informatique grand public

* L'action Meta a progressé de 12,4 % depuis le début de l'année et de plus de 20 % depuis ses débuts le 8 septembre, plaçant Meta à deux doigts d'une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2026 à 15:44:39.

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